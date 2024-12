Calcio: Coppa Trinacria. Domani la Conca d’Oro sfida la Polisportiva Ficarazzi

Fischio d’inizio alle 14.30 campo della cittadella sportiva Luigi Zarcone di Villabate: diretta streaming sulla pagina facebook della Conca d’Oro

MONREALE, 13 dicembre - Nonostante la sosta invernale di campionato, per la Conca D’Oro, non è ancora tempo di rifiatare: domani, presso il campo della Cittadella Sportiva di Luigi Zarcone in quel di Villabate, i ragazzi di mister Maggio saranno impegnati nel secondo test della coppa Trinacria, contro la Polisportiva Ficarazzi.

Vincere, è la condizione necessaria, ma non sufficiente, per passare il turno. In occasione del primo turno, lo scorso 6 novembre, capitan Arena e compagni, tra le mura amiche, hanno dovuto dividersi il bottino contro lo Sferracavallo, a seguito del risultato di 1 a 1, maturato già nella prima frazione di gara, con le reti di La Fata per la squadra ospite e di Gulì. In caso di punteggio pieno, dunque, sarà obbligatorio comunque attendere lo scontro tra il roster della borgata marinara e quella ficarazzese, in programma sabato 21 dicembre.

Tuttavia, in queste due settimane, i normanni, hanno osservato, come di consueto, delle importanti sessioni di allenamento, guidati dal preparatore atletico, Marco Tagliareni, per preparare al meglio la sfida di domani. Dal curriculum degli avversari, è possibile apprendere che in questa stagione, allo stato attuale, la Polisportiva Ficarazzi ha ottenuto 14 punti, posizionandosi a metà classifica, con 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, di cui una contro la Conca D’Oro, nel match di esordio stagionale, per 3 reti a 0, presso lo stadio comunale “Giovanni Aloisio” di Misilmeri, lo scorso 29 settembre.

Domani, però, sarà tutt’altra storia e con una novità. Da questo momento, la società, si avvarrà infatti della collaborazione di Filippo Alongi per le telecronache, a garanzia di un servizio importante da rivolgere ai propri tifosi ed al pubblico monrealese in generale. La partita, compatibilmente con le condizioni logistiche, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook della Conca D’Oro: fischio d’inizio alle 14:30, dirigerà il signor Riccardo Ricchiari della sezione di Palermo.