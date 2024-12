Calcio: Coppa Trinacria. La Conca d’Oro sbanca Villabate contro la Polisportiva Ficarazzi

I monrealesi vincono il match di recupero per 2-1. Per il passaggio del turno si attende un altro risultato

VILLABATE, 19 dicembre - È di 2-1 Conca d’Oro il risultato maturato ieri sera, al “Luigi Zarcone” di Villabate, contro la Polisportiva Ficarazzi, gara di recupero del match valido per la 2ª giornata di Coppa Trinacria, inizialmente previsto sabato scorso.

Il rinvio della partita, si è reso necessario a causa della prematura scomparsa del giocatore Ruben Saccio, tesserato della Polisportiva Ficarazzi, coinvolto nel terribile incidente stradale avvenuto a Bolognetta, lo scorso 14 dicembre. Al fischio d’inizio, è stato osservato infatti un minuto di silenzio in onore del 25enne biancazzurro, la cui dipartita ha scosso un’intera comunità calcistica, la quale non ha fatto mancare la propria vicinanza al club ficarazzese ed ai familiari, attraverso messaggi di cordoglio.

In riferimento alla cronaca del match, nei primi 45’ di gioco, ció che ha prevalso è stata la timidezza delle due squadre, impegnate ad analizzarsi all’interno del rettangolo di gioco in terra battuta, che di certo non ha consentito di apprezzare il bel gioco, lasciando spazio a tanti duelli e ad una sola occasione da gol, sviluppata dal fronte normanno, intorno al 40’, con un cross da corner intercettato da Quattrocchi dentro l’area di rigore e con la sfera terminata sopra la traversa.

L’intervallo, ha consentito a mister Maggio di studiare soluzioni alternative per sbloccare il match. Decisivi, infatti, sono stati i cambi effettuati dal tecnico rossoblu, che ha inserito nel proprio scacchiere Gargano e Gulì. Il primo, ha contribuito, di fatto, al cambio del primo parziale, quello dello 0 a 1, con una sponda precisa per Marino, che insacca la palla in rete al secondo tentativo, su ribattuta del portiere, al 50’. Il secondo, invece, ha trasformato in contropiede gli sviluppi di un calcio piazzato in favore della squadra di casa, imbucando, al 56’, Sucameli in piena velocità che, a tu per tu col portiere, ha aumentato di un’altra unità il vantaggio.

Al Ficarazzi, sono bastati invece 6 giri di orologio per accorciare le distanze, convertendo un calcio di punizione dal limite, ad un tiro dagli 11 metri. Il direttore di gara, ha infatti valutato irregolare il tocco di palla da parte di Ferreri, posizionato in barriera per l’occasione ed impegnato a proteggersi il volto. Dal dischetto, ci ha pensato dunque Alaimo a spiazzare Tafuri con la rete dell’1 a 2. Da lì, capitan Arena e compagni hanno scelto di di in indirizzare l’inerzia del match verso un altro percorso, quello dell’esperienza, viste anche le caratteristiche del terreno di gioco.

Scelta che ha consentito ai monrealesi di portare a casa il bottino pieno che, comunque, potrebbe non bastare per il passaggio del turno. Decisivo, tuttavia, sarà il risultato del 3o appuntamento di Coppa Trinacria tra Sferracavallo e Polisportiva Ficarazzi dove, la vittoria della borgata marinara di Palermo, decreterebbe la fine della competizione per la Conca d’Oro, visto il pareggio in occasione dello scontro diretto, a Monreale, nel primo test.