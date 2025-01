Calcio: Seconda Categoria. Al via il girone di ritorno: domani Ficarazzi contro Conca d’Oro

Intanto i rossoblù rinforzano l’organico. Fischio d’inizio alle 14:30 al campo sportivo Luigi Zarcone di Villabate: la partita verrà trasmessa in diretta streaming

MONREALE, 4 gennaio - Anno nuovo, stessi obiettivi: la Conca d’Oro si appresta a sostenere un girone di fuoco, ovvero quello di ritorno e lo farà già da domani, in occasione del match valido per la 12ª giornata del girone B, contro la Polisportiva Ficarazzi, presso l’impianto sportivo Luigi Zarcone in quel di Villabate.

Il progetto iniziale pensato dalla società monrealese, non ha subito alcuna variazione. Anzi. Al fine di garantire gli strumenti idonei a mister Sergio Maggio per il completamento dell’opera, i vertici della dirigenza, hanno avviato una serie di movimenti di mercato per rinforzare il proprio organico, parallelamente a quanto prodotto dalle squadre avversarie. Sono quattro, infatti, i volti nuovi e non, in forza al roster rossoblù. Si tratta - da sinistra verso destra secondo la foto in copertina - dell’esterno Francesco Arena, del centrocampista Francesco Gargano, dell’esterno Giuseppe Ippedico e del difensore Umberto Marino. A breve, tra l’altro, la società dovrebbe tesserare un ulteriore profilo, per puntellare il reparto offensivo.

Intanto, questi, saranno, già da domani, a disposizione del tecnico, avendo sostenuto regolarmente le sessioni di allenamento. Da questo momento in poi, sarà vietato qualsiasi passo falso. Le restanti 10 partite del girone di ritorno, saranno tutte delle finali. È necessario, in primis, blindare il secondo posto in classifica, in ottica playoff o, ancora meglio, guadagnare la prima posizione, occupata momentaneamente dal Sicilia Football Club.

Fondamentali, per quest’ultimo scenario, saranno i risultati degli scontri diretti, tra le squadre di vertice. L’appuntamento di domani, risulta ostico, nonostante gli avversari siano ben noti al team monrealese. Capitan Arena e compagni, hanno infatti battuto la squadra di Ficarazzi per ben 2 volte. La prima, appunto, in occasione della prima giornata di campionato, terminata 3 a 0, lo scorso 29 settembre. La seconda, invece, nell’ultimo test di coppa Trinacria, quello del 18 dicembre, concluso sul risultato di 1 a 2. Quest’ultimo esito, frattanto, ha costretto la squadra ficarazzese ad abbandonare la competizione di coppa, prima dell’ultimo match, relativo alla prima fase, in programma contro lo Sferracavallo, riconfigurando il triangolare iniziale per il passaggio del turno ad uno scontro andata e ritorno tra la borgata marinara di Palermo ed i monrealesi.

Questa, però, è un’altra storia e per scriverla sarà opportuno attendere ancora qualche giorno. Al momento, la concentrazione è rivolta alla trasferta di domani, il cui capitolo dovrà categoricamente attenersi agli esiti positivi già maturati in precedenza: il fischio d’inizio sarà alle 14:30 ed il fischietto quello del signor Alfredo Chiarelli della sezione di Agrigento. La partita, compatibilmente con le condizioni logistiche, verrà commentata da Filippo Alongi attraverso diretta streaming, accessibile mediante link condiviso sulla pagina facebook della Conca d’Oro.