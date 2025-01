Calcio: Coppa Trinacria. La Conca d’Oro perde a Sferracavallo e abbandona la competizione

Il risultato finale è di 2-1. Le reti sono state quelle di Troìa e Vassallo nel primo tempo, poi di nuovo il vantaggio dei rossoverdi con Graziano

PALERMO, 8 gennaio - Finisce qui l’avventura dei rossoblù nella competizione, dopo il risultato maturato allo stadio Lo Monaco di Sferracavallo, questo pomeriggio, che ha visto la borgata marinara superare i normanni con un risultato finale di 2-1.

In occasione del turno di andata, lo scorso 6 novembre, il vantaggio dei palermitani con il gol di La Fata, era stato raggiunto dalla rete di Gulì, che aveva decretato il pareggio finale nel sintetico di Monreale. Oggi, invece, nonostante la buona prestazione dei ragazzi di mister Maggio, sia dal punto di vista tattico che caratteriale, i ragazzi provenienti dall’ombra di monte Caputo hanno dovuto accettare un verdetto amaro. In riferimento alla cronaca del match, lo svantaggio iniziale della Conca d’Oro, infatti, arriva grazie ad una buona giocata della squadra di casa, che ha consentito al rossoverde Troìa di salire in cattedra al 12’ di gioco.

La risposta dei normanni, visto anche l’atteggiamento mostrato sul rettangolo di gioco, non poteva non arrivare. A parlare, è stato il piede di Amedeo Vassallo che sugli sviluppi di un’azione, al minuto 37, ha battuto l’estremo difensore avversario. Il pareggio, è stato poi interrotto, ancora una volta, da un’imbucata dello Sferracavallo, al 70’, bravo a concretizzare l’occasione con Graziano, autore della rete del 2-1. Nel finale, la possibilità di riagganciare il risultato è passata da La Mantia che, con un tiro di piatto, ha trovato peró i guantoni di Lo Galbo.

“Sono arrabbiato per il risultato - ha affermato Maggio, al termine della gara - ma non per la prestazione. I ragazzi hanno risposto bene, approcciandosi alla gara in modo corretto. Non posso rimproverargli nulla. Hanno lottato in ogni spazio e su ogni pallone con grande carattere. Peccato. Da questo momento ci concentreremo al 100% sul campionato e - conclude - al match casalingo di sabato prossimo contro Sciara. Non possiamo più permetterci di sbagliare”.