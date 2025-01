Calcio: Seconda Categoria. Domani contro lo Sciara la Conca d’Oro non può sbagliare

I rossoblù di nuovo in campo alle 16:30 al campo Conca d’Oro. Ancora un movimento di mercato, arriva Angelo Marchese

MONREALE, 10 gennaio - Archiviata la competizione della coppa Trinacria, i ragazzi di mister Maggio avranno l’obbligo, da questo momento in poi, di concentrarsi soltanto sul campionato, nell’intento di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione: non saranno più ammessi errori.

Il nuovo anno, fatica ancora a concedere sorrisi al team normanno, visti i risultati delle ultime due gare. La Conca d’Oro, proviene infatti dalle sconfitte maturate la scorsa domenica a Villabate, in occasione della prima gara del girone di ritorno contro la Polisportiva Ficarazzi e da quella di Sferracavallo, contro la borgata marinara, che ha decretato la eliminazione dalla coppa Trinacria. L’interruzione di quest’ultimo percorso, nega di fatto ai monrealesi di poter godere di una valida alternativa per il salto di categoria. Le sorti del roster all’ombra di monte Caputo, dipenderanno, da adesso, solo ed esclusivamente dai risultati del campionato, lì dove sarà vietato sbagliare.

Già da domani, in occasione del match valido per la seconda giornata di campionato del girone B, contro lo Sciara, sarà necessario ripartire da quanto di buono apprezzato mercoledì scorso, in coppa, dove, nonostante il tabellino, l’approccio alla gara è stato impeccabile, così come quanto ribadito anche dal tecnico rossoblù al termine del match.

Gli avversari giallorossi, tuttavia, penalizzati ad inizio campionato di un’unità, al momento, hanno collezionato soltanto 3 punti, a seguito della vittoria contro il Club Finale oltre che del pareggio contro la Colomba Bianca ed occupano, insieme a quest’ultima, il vertice più basso della classifica. Intanto, la società ha definito con un’ultima pedina la rosa, avvalendosi delle prestazioni sportive di Angelo Marchese fino a fine stagione, il quale andrà a rinforzare il reparto offensivo: niente più alibi, dunque. Il fischio d’inizio è in programma alle 16:30, dirigerà il signor Luciano Pollaccia della sezione di Palermo. L’obiettivo, è risalire la china.