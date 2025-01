Calcio: Seconda Categoria. Domani la Conca d’Oro si gioca una grossa fetta di campionato contro lo Sferracavallo

Fischio d’inizio alle 15 al “Franco Lo Monaco” di Mondello

MONREALE, 16 gennaio - Per la Conca d’Oro, è tempo di test decisivi: domani pomeriggio, al campo “Franco Lo Monaco” di Mondello, i rossoblù saranno chiamati a sostenere il primo dei match ostici del campionato, contro lo Sferracavallo, in occasione della 14a giornata di campionato.

La squadra allenata da mister Sergio Maggio, secondo il calendario del girone B, dovrà infatti esercitare uno sforzo notevole, nell’intento di ottenere, nelle prossime 4 giornate, quanti più punti possibili, per blindare le posizioni alte della classifica, se non addirittura quella al vertice. Dopo la goleada ai danni dello Sciara, contro la borgata marinara, sarà una partita complessa, trattandosi di uno scontro diretto. Ma non è tutto. A seguire, capitan Arena e compagni, affronteranno il Real Caccamo in casa per poi volare, in senso letterale, in quel di Lampedusa, per affrontare la squadra isolana, in una trasferta abbastanza difficile, per le condizioni del caso. A chiudere il cerchio, sarà la capolista, ovvero il Sicilia Football Club, contro cui i monrealesi, non potranno permettersi cali di concentrazione, stavolta, tra le mura amiche, dopo la beffa nel match d’andata, in quel di Tommaso Natale. Ma questa, sarà un’altra storia.

L’appuntamento di domani, tuttavia, costringe la Conca d’Oro ad invertire il trend di risultati stagionali, maturati proprio contro i rossoverdi in questa stagione, dopo 3 incontri. I rossoblù, contro il team palermitano, non ha mai portato a casa i tre punti. Dopo due pareggi di cui uno in campionato, è arrivata finanche la sconfitta che ha decretato la eliminazione dei normanni, nei giorni precedenti, dalla Coppa Trinacria, nonostante l’ottima prestazione. Attualmente, i ragazzi capitanati da Davide Parisi, occupano la 4a posizione in classifica, con 19 punti, dopo 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, a 5 distanze dai rossoblu, momentaneamente secondi e con un bilancio complessivo, comunque, migliore.

L’ultima parola, come sempre, sarà quella del campo, in terra battuta, per cui sarà necessario valutarne le condizioni, viste le piogge riscontrate in questi giorni. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15: arbitrerà il signor Riccardo Pio Ventimiglia della sezione di Palermo. Compatibilmente con le condizioni logistiche e meteo, verrà garantita la diretta streaming del match, il cui contenuto sarà fruibile attraverso il link condiviso sulla pagina Facebook della Conca d’Oro.