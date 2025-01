Calcio: Seconda Categoria. La Conca d’Oro cerca la rivincita domani contro il Real Caccamo

Il match è un importante scontro diretto. Si gioca in casa alle 16,30

MONREALE, 24 gennaio – I ragazzi di mister Maggio, dopo la sosta di sabato scorso legata all’impraticabilità del campo di Mondello, tornano domani pomeriggio nel rettangolo di gioco normanno, con l’obiettivo di guadagnare il pieno bottino in occasione del match valido per la 15ª giornata di campionato, contro il Real Caccamo.

Capitan Arena e compagni, sei giorni fa, hanno dovuto infatti fare dietrofront dopo essersi recati al “Franco Lo Monaco”, dopo la decisione arbitrale dovuta alle condizioni del rettangolo di gioco in terra battuta, compromesso dalle incessanti piogge cadute nei giorni precedenti. La partita contro lo Sferracavallo, è stata quindi rinviata alle ore 15 di mercoledì prossimo, 29 gennaio.

Questo è, dunque, un capitolo di storia che deve ancora essere scritto. Intanto, domani, sarà necessario impugnare comunque la penna e, con importante ispirazione, riuscire a raccontare una storia nettamente diversa rispetto a quella apprezzata in occasione del girone di andata, dove, all’ombra del castello caccamese, il team di Monreale ha maturato la sua prima sconfitta stagionale, dopo l’1-0 dei padroni di casa.

Questi, al netto del bilancio parziale, occupano tuttavia la seconda posizione in classifica con 25 punti, dopo 7 vittorie, 4 pareggi ed 1 sconfitta. La Conca d’Oro, invece, con una partita da recuperare, è attualmente distante dal prossimo avversario di una sola lunghezza. Si tratta di un match complesso, dove sarà obbligatorio per i normanni non soltanto fare bene, ma anche ottimizzare le proprie forze, in considerazione del fatto che dovranno sostenere un totale di tre test importanti nel giro di otto giorni, visto il recupero, appunto, della partita contro lo Sferracavallo e della seconda trasferta, contro l’insidiosissima Academy Lampedusa.

Frattanto, a condurre i giocatori verso le prossime battaglie, sarà, momentaneamente, Amedeo Vassallo, il quale ha ereditato la fascia di capitano dal compagno Gianluca Arena che, per ragioni personali, non potrà essere a disposizione del tecnico rossoblù da qui alle prossime settimane. Per l’incontro di domani, è stato designato, come direttore di gara, il signor Giuseppe La Porta della sezione di Palermo: fischio d’inizio alle 16:30. Come di consueto, sarà possibile fruire del match attraverso la diretta streaming, accessibile attraverso il link condiviso sulla pagina facebook della Conca d’Oro.