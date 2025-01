Calcio: Seconda Categoria. Poker Conca d’Oro, contro Real Caccamo finisce 4-0

La rivincita dei rossoblù grazie alle reti di Manno, la doppietta di Sucameli ed il gol finale di Gulì

MONREALE, 25 gennaio – Prestazione impeccabile questo pomeriggio dei rossoblù, che con fame e carattere hanno ottenuto il bottino pieno contro un buon Real Caccamo, tra le mura amiche, lanciando un segnale importante alle squadre avversarie.

Il test, viene affrontato da entrambe le squadre sotto un profilo maschio, che ha comunque permesso alla formazione normanna di esprimere un bel gioco, nonostante l’insidiosità dell’avversario. La fase di studio, ha consentito peró di far provare un primo brivido al roster caccamese una volta giunti al quarto d’ora, con Ivan La Spisa che, dalla distanza di 22 metri, ha cercato di sorprendere il portiere Bologna, sfiorando la gioia del gol.

Emozione, che viene rinviata al 37’ quando, su rilancio lunghissimo di Tafuri, Ciccio Arena, serve in verticale Manno che, inserendosi in area di rigore, a tu per tu con l’estremo difensore, mette la palla in rete: 1 a 0. L’entusiasmo dei monrealesi, consente di mettere una forte ipoteca al risultato, durante il recupero. Al 48’, infatti, il raddoppio porta la firma di Sucameli, con un assist d’oro effettuato in modalità Play Station, dal primo marcatore, Manno, che serve il compagno in orizzontale dentro l’area di rigore.

Alla ripresa, il pallino del gioco viene governato sempre da capitan Vassallo e compagni, tornati in campo ordinati e con la voglia di chiudere la partita senza troppi sforzi. Quando il cronometro segna il minuto 76, la precisione chirurgica di Sucameli, consente di portare il risultato del tabellino al 3 a 0, grazie al suo destro rasoterra che lancia la sfera all’angolino basso sinistro di Bologna, baciando il palo ed entrando in rete.

Le energie, necessitano una gestione impeccabile visto il recupero infrasettimanale di mercoledì prossimo contro lo Sferracavallo e la trasferta domenicale a Lampedusa. Questo, lo sa bene mister Maggio, il quale decide di pescare dal mazzo alcune carte, per tentare il poker: un’intuizione che funziona e che, all’84’, andrà a stabilire il risultato finale. In occasione di un corner, saranno infatti i subentrati Bevilacqua e Gulì a realizzare quanto auspicato, con il primo che lancia un traversone in area individuando la testa del centrale, per il gol del 4 a 0 finale.