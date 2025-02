Calcio: Seconda Categoria. Obiettivo continuità: domani la Conca d’Oro vola a Lampedusa

Dopo il successo contro il Real Caccamo, i rossoblù saranno impegnati nell’insidiosa trasferta isolana

MONREALE, 1 febbraio – Nella sequenza dei quattro test impegnativi previsti dal calendario del girone B, i ragazzi di mister Maggio sono riusciti ad archiviare con successo il primo dei match ostici, ovvero quello contro il Real Caccamo di sabato scorso, con un netto 4-0.

Domani pomeriggio, l’obiettivo, sarà quello di cercare continuità in un campo particolarmente difficile. Sono diversi, infatti, gli aspetti che caratterizzano la prossima trasferta. L’Academy Lampedusa, che al momento occupa l’8° posto in classifica, dei 14 punti collezionati, 10 li ha guadagnati tra le mura amiche. Ció, fa del team isolano una vera e propria corazzata, dentro casa. Ad alimentare le ostilità del test, è il fattore campo, per due semplici motivi. Il primo è legato al calore della piazza ed il secondo al terreno di gioco, costituito dal manto naturale e differente da quelli calcati attualmente da capitan Vassallo e compagni. A questi, si aggiungono il viaggio aereo e quindi la combinazione pasti-orari.

Non è un caso se, allo stato di fatto, al “The Bridge Lampedusa”, sono state solo squadre di un certo calibro, come Isola delle Femmine e Sicilia Football Club. Persino lo Sferracavallo è caduto nella terra dell’arcipelago Pelagie. I normanni, sono chiamati, pertanto, a dimostrare, in occasione della 16a giornata di campionato, il proprio spessore, viste le ambizioni.

Di certo, l’atteggiamento, non puó essere diverso rispetto a quello osservato contro il team caccamese. Anzi, domani pomeriggio, sarà necessario partire con una marcia in più, viste le considerazioni del caso. La Conca d’Oro, per tentare di ottenere la posizione al vertice, nel viaggio di ritorno da Lampedusa, dovrà a tutti i costi trasportare nel bagaglio in stiva il punteggio pieno, con la consapevolezza che non sarà sufficiente, che si andrebbe a sommare ai 27 punti ottenuti.

Questo, lo sa bene il tecnico Sergio Maggio, il quale dovrà lavorare insieme ai ragazzi per preparare ancora altri due test importanti. Il primo, è il recupero del match contro lo Sferracavallo ed il secondo contro la capolista Sicilia Football Club: un passo alla volta, sia chiaro. Intanto, domani pomeriggio, il fischio d’inizio è programmato alle ore 13:30. L’arbitro designato, è il signor Riccardo Ricchiari della sezione di Palermo. La partita, compatibilmente con le condizioni logistiche, verrà trasmessa dai dispositivi della redazione locale, “Lampedusa in 2 minuti”, il cui link del contenuto sarà condiviso sui canali social rossoblù.