Calcio: Seconda Categoria. Domani si recupera il match tra Sferracavallo e Conca d’Oro

La partita, in programma lo scorso 18 gennaio, era stata rinviata per l’impraticabilità del campo. Fischio d’inizio alle 15

MONREALE, 4 febbraio - È ancora tempo di sfide importanti ma, soprattutto, è il momento di portare ordine nel programma del calendario del girone B: domani alle 15, al campo Franco Lo Monaco in quel di Mondello, andrà finalmente in scena il match valido per la 14ª giornata di campionato, tra Sferracavallo e Conca d’Oro.

Lo scorso 18 gennaio, le condizioni del rettangolo di gioco, compromesse dalle piogge registrate precedentemente, costrinsero l’arbitro a rinviare la gara in programma. Si tratta di uno dei 4 test appartenenti al blocco complicato di partite, sostenuto, allo stato attuale, in modo impeccabile dai normanni, i quali hanno giá archiviato positivamente 2 pratiche, ovvero quella contro Caccamo e Lampedusa. Relativamente all’appuntamento di domani, va evidenziato che la squadra della borgata marinara, in questa stagione, non è mai stata battuta dai monrealesi, nè in campionato e nè in Coppa Trinacria.

Proprio nella competizione siciliana, i rossoverdi, hanno decretato l’eliminazione del team allenato da mister Maggio. In classifica, il roster di Sferracavallo, occupa la 4a posizione con un bilancio di 22 punti, a seguito di 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Sarà una partita dura dove le qualità del campo, in terra battuta, ostacoleranno il bel gioco espresso da capitan Vassallo e compagni.

Tuttavia, i rossoblu, non si faranno trovare impreparati, anche in considerazione del fatto che, in caso di vittoria, ció consentirebbe loro di arrivare al prossimo test con la giusta mentalità per affrontare la capolista Sicilia Football Club, a conclusione del blocco di ferro. Appuntamento, dunque, a domani: fischio d’inizio alle 15.