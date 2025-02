Calcio: Seconda Categoria. Una Conca d’Oro solida e compatta abbatte il Sicilia Football Club

La gara contro la corazzata palermitana finisce 2-1

MONREALE, 8 febbraio 2025 - Sabato di festa per la Conca D’Oro che, questo pomeriggio, in occasione della 17a giornata di campionato, ha vinto contro il Sicilia Football Club per 2 a 1, rompendo il privilegio dell’imbattibilità maturato dal roster di Tommaso Natale, in questa stagione.

L’avvio di gara, ha dato luogo ad una prima fase di studio per le due squadre. Il primo brivido per i rossoblu arriva al 25’ con Biondo che impensierisce Tafuri su calcio piazzato al limite dell’area, il quale riesce comunque a deviare la sfera al di sopra della traversa. Gli equilibri, vengono comunque variati 3’ dop, a seguito di un rinvio errato dalla difesa che, intercettato da Ciccio Arena, viene insaccato in rete dall’esterno normanno: 1 a 0 per i padroni di casa. Il Sicilia, subisce il colpo dello svantaggio. Al 34’, il numero 10 Corona, in occasione di un calcio di punizione dopo la metà campo, non chiedendo la distanza al direttore di gara, viene rapinato della sfera durante la battutq da Manno che, in velocità, galoppa in avanti fino a concedere a Sucameli l’opportunità di gioire per il gol, ovvero quello del 2 a 0.

La ripresa, ha visto la squadra locale tornare sul terreno di gioco con grande lucidità, prevedendo appunto la forte reazione degli avversari. Risposta che si è comunque manifestata, tanto da riaprire il match. Al 67’, infatti, la squadra ospite accorcia ad le distanze con Di Miceli, bravo ad insaccare la palla del 2 a 1 in rete, nonostante l’uscita di Tafuri a chiusura dello specchio. Questo, ha permesso loro di crescere e di sviluppare azioni pericolose. Nonostante l’inerzia a sfavore, i rossoblu sono riusciti a contenere la furia del team di Tommaso Natale fino al termine dei minuti di gioco, abbattendo la corazzata palermitana, capolista ancora imbattuta.