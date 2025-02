Calcio: Seconda Categoria. Vietato sbagliare: domani pomeriggio la Conca d’Oro sfida la Colomba Bianca

Rossoblù in trasferta in cerca di continuità. Fischio d’inizio alle 15 al campo Conca d’Oro di via Messina Marine

MONREALE, 15 febbraio – La vittoria contro la capolista Sicilia Football Club, lo scorso sabato, ha senza dubbio dato una scossa motivazionale allo spogliatoio monrealese, consapevole, nonostante le cadute, di poter ancora raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione.

Come detto in precedenza, ottenere il vertice della classifica, risulta improbabile. Sarà difficile, infatti, spodestare dalla poltrona il roster di Tommaso Natale che, dopo la sconfitta in terra normanna, venderà cara la pelle per blindare la propria posizione. Giunti a questo punto, dunque, per i ragazzi di mister Maggio sarà opportuno entrare nell’ottica dei playoff, auspicando di terminare il campionato da secondi in classifica.

Questo, dipenderà anche dal percorso del Real Caccamo, attualmente dietro il Sicilia Football Club. Tuttavia, la condizione necessaria per il verificarsi del migliore scenario, è quella di guadagnare il massimo punteggio nelle prossime 4 giornate, in considerazione del fatto che nell’ultimo appuntamento della regular season, capitan Vassallo e compagni, dovranno osservare il turno di riposo. Ogni test, sarà quindi una finale. Contro Colomba Bianca, all’ombra di monte Caputo, lo scorso novembre, i rossoblu sono andati a segno 7 volte, subendo 3 reti. Ad oggi, il medesimo avversario, occupa il 7o posto con 14 punti, a seguito di 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte: una stabilità precaria quella dei palermitani che non deve affatto fare abbassare la guardia.

Domani, l’appuntamento è alle 15 al campo Conca d’Oro di via Messina Marine. In occasione della 18a giornata di campionato del girone B, il direttore di gara designato sarà il signor Alessandro Aleccia della sezione di Palermo. Compatibilmente con le condizioni logistiche, la partita sarà trasmessa in diretta streaming, accessibile mediante link condiviso sulla pagina Facebook della Conca d’Oro.