Calcio: Seconda Categoria. Conca d’Oro “di corto muso” sulla Colomba Bianca

Al Conca d’Oro di via Messina Marine è vittoria per 1-0. La decide Sucameli al 70’

MONREALE, 16 febbraio 2025 - Test complicato quello sostenuto questo pomeriggio dalla formazione rossoblù che, in occasione della 18ª giornata di campionato del girone B, è riuscita a portare comunque a casa i tre punti contro una Colomba Bianca ben organizzata e solida, all’interno delle proprie mura.

A dettare la qualità del gioco, è il campo, usurato dalle recenti piogge. La cronaca, dall’avvio, puó essere riassunta evidenziando un continuo gioco aereo, per via delle continue palle alte, bypassando frattanto la fase di studio. Sono diverse le manovre offensive attuate dalla Conca d’Oro durante il primo tempo, mai concretizzate. Sono stati necessari ben 43 giri d’orologio per consentire ai monrealesi di provare a cambiare gli equilibri, grazie ad un contatto irregolare su Sucameli, che costringe il direttore di gara ad indicare il dischetto, dopo 3 episodi discutibili, sempre all’interno dell’area di rigore. Dagli 11 metri, il tiro di Vassallo, verrà peró neutralizzato da un buon Pantaleo, protagonista in campo con i suoi guantoni durante la prima frazione di gara.

Alla ripresa, la sfera comincia a prendere confidenza con la terra battuta. Entrambe le squadre, nonostante le difficoltà, iniziano infatti a proporre un gioco diverso, ai limiti del possibile. Dopo vari tentativi, ad aprire la saracinesca, ben difesa da Pantaleo, tuttavia, ci riesce Sucameli, grazie ad un assist al bacio con lancio lungo di Guida, ben intercettato in corsa dal numero 9 che, puntando la porta, riesce a battere l’estremo difensore in uscita: 0 a 1. Lo svantaggio, ha di conseguenza provocato la reazione di orgoglio ai padroni di casa, in grado di mettere seriamente in difficoltà i normanni fino al termine del match, calati nella fase finale ma bravi a difendere il risultato.