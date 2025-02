Calcio: Seconda Categoria. Ultimo match casalingo della regular season: domani la Conca d’Oro sfida il Club Finale

In programma ancora tre gare per guadagnare il miglior posizionamento in ottica playoff. Fischio d’inizio alle 16:30

MONREALE, 21 febbraio - Sono 270 i minuti che separano i rossoblù dal termine della stagione regolare e, sulla scia degli ultimi risultati utili, dovranno cercare di blindare la seconda posizione in classifica in ottica playoff, per favorire lo scenario tanto ambito: quello della promozione.

Si tratta di tre finali, indipendentemente dalle caratteristiche e dalle qualità degli avversari. Dopodiché, sarà tempo di osservare un turno di riposo, prestando però attenzione ai verdetti degli altri campi. Capitan Vassallo e compagni, sanno perfettamente che in questo momento cruciale del campionato, non è ammesso alcun passo falso. Domani, sarà fondamentale fare bene, in considerazione anche del fatto che il match in programma sarà l’ultimo da disputare tra le mura amiche e quindi davanti alla cornice del proprio pubblico. Il Club Finale, si presenta con un curriculum meno importante rispetto ai normanni.

I pollinesi, giunti alla 19ª giornata di campionato del girone B, hanno collezionato 13 punti frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte ed occupano il posto numero 8 della classifica. In occasione della trasferta del girone di andata, i ragazzi di mister Maggio si sono imposti col punteggio di 3-2. Ad oggi, lo stato di salute del roster di via Aldo Moro, risulta ottimo, sia in termini di risultati che di prestazioni. È doveroso evidenziare che nelle sei ultime partite, il team monrealese ha ottenuto per cinque volte il pieno punteggio. Domani, sarà pertanto necessario prolungare la scia positiva di vittorie. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:30. Dirigerà il signor Giacomo Sciacca di Marsala. Come di consueto, compatibilmente con le condizioni logistiche, verrà garantita la diretta streaming accessibile mediante link condiviso sulla pagina Facebook della Conca d’Oro.