Calcio: Seconda Categoria. Conca d’Oro scatenata: contro il club Finale finisce 3-0

Succede tutto nel secondo tempo. A decidere il risultato, la doppietta di Vassallo e l’autorete di Incognito

MONREALE, 22 febbraio - Altra vittoria, altri 3 punti: questo pomeriggio, i rossoblu, hanno salutato il proprio pubblico nell’ultimo match casalingo della regular season, con una vittoria importante, contro il Club Finale, dopo un primo tempo abbastanza blando.

L’avvio del match vede la squadra ospite crescere, proponendo azioni offensive ma ben contenute dai padroni di casa. Le qualità dei normanni, invece, cominceranno ad apprezzarsi, timidamente, intorno al 20’. Poche emozioni, tuttavia, nella prima frazione di gara, che si concluderà con le reti inviolate.

Alla ripresa, i monrealesi acquisisco proprietà del pallino di gioco. Al 50’, è Lepre a mettere di testa la palla in rete, su cross di Vassallo sul secondo palo. La modalità, è peró valutata irregolare da parte del direttore di gara, sostenendo un dubbio fuorigioco. Giunti all’ora di gioco, un tocco di braccio all’interno dell’area da parte di un giocatore del Club Finale, costringe il signor Sciacca ad indicare il dischetto. Dagli 11 metri, Vassallo, spiazza l’estremo difensore pollinese, portando sull’1 a 0 il tabellino e riscattandosi dal rigore fallito nella scorsa giornata, contro Colomba Bianca. Dopo 9 giri di orologio, il Pollina resta in 10 a seguito di una doppia ammonizione collezionata dal numero 6, Madonia, per continue proteste.

Partita, dunque, nettamente in discesa per capitan Vassallo e compagni che, al minuto 82’, grazie ad una spinta di Ciccio Arena sulla fascia destra, consentirà a Sucameli di calciare in porta davanti all’angolino, permettendo alla sfera di entrare in rete dopo una combinazione di sponde, tra il tocco del portiere Di Fatta e quello del difensore, Incognito, autore dell’autorete. I ragazzi di mister Maggio, dopo 5’, chiuderanno la pratica con la rete del 3 a 0, grazie alla doppietta di capitan Vassallo. Al termine dei minuti regolamentari, il direttore di gara, fischierà 3 volte, senza concedere recupero.