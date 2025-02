Torneo dei Quartieri 2025, arriva il sito ufficiale

Sarà la casa digitale della manifestazione

MONREALE, 23 febbraio – Procedono i preparativi in vista del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, edizione 2025. È disponibile online il regolamento ufficiale del torneo, consultabile e scaricabile liberamente da tutti sul nuovo sito tdqfmonreale.it.

Il sito, attualmente in fase di definizione, sarà la nuova casa digitale del torneo e sarà definitivamente completato dopo la consegna delle liste, prevista per il 31 marzo. Durante il torneo, il sito sarà costantemente aggiornato con risultati, classifiche, approfondimenti, interviste e contenuti esclusivi per permettere a tutti gli appassionati di seguire da vicino l’evento.

Importante novità anche per i dirigenti delle squadre che adesso disporranno di un’area riservata in cui sarà possibile generare in pochi istanti la distinta da presentare al direttore di gara. Questo strumento è pensato per migliorare la trasparenza e la regolarità delle partite, garantendo che tutte le formazioni siano sempre conformi al regolamento.