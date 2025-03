Calcio: Seconda Categoria. La Conca d’Oro torna in campo dopo la sosta di carnevale: domani pomeriggio la sfida contro il Città di Isola delle Femmine

Fischio d’inizio alle 15 al campo comunale del centro rivierasco

MONREALE, 8 marzo - La sosta dei campionati dilettantistici legata alle festività del carnevale, non ha dato tregua a capitan Vassallo e compagni i quali, mantenendo sempre alta la concentrazione, hanno lavorato sodo per preparare al meglio la difficilissima trasferta di domani, in occasione della 22a giornata di campionato del girone B.

Per gli uomini di mister Maggio, è tempo, dunque, di raggiungere Isola delle Femmine per affrontare la squadra locale, team ben organizzato in grado di recare noie a chiunque, avendo già dimostrato la propria forza in campionato. Non sono un caso, infatti, i 9 pareggi maturati durante la stagione. Doveroso ricordare, frattanto, che nella prima parte di campionato, gli isolani, non hanno mai provato il dolore della sconfitta. Attualmente, occupano il quinto posto della classifica, con 21 punti, a seguito delle 4 vittorie e delle 3 sconfitte collezionate: posizione utile ad affrontare il percorso dei playoff.

La Conca d’Oro, tuttavia, dovrà cercare a tutti i costi di fare risultato, per blindare matematicamente, quanto prima, il secondo posto in classifica. Matematica, che non è ancora arrivata nemmeno per la capolista, ovvero il Sicilia Football Club, distante dal successo una sola lunghezza e che, a scanso di colpi di scena, potrebbe iniziare i festeggiamenti già da domani, nonostante gli ospiti indesiderati, calcisticamente parlando, del Real Caccamo.

I rossoblu, comunque, continuano a godere della gestione del proprio destino e, concedere centimetri nelle prossime 2 partite, sarebbe imperdonabile visto il patrimonio di 33 punti acquisito. Il fischio d’inizio è in programma alle 15 al campo comunale di Isola delle Femmine. A dirigere la gara, sarà il signor Riccardo Bianco della sezione di Palermo. Compatibilmente con le condizioni logistiche, il match verrà trasmesso in diretta streaming, accessibile mediante link condiviso sulla pagina Facebook della Conca d’Oro.