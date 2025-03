Calcio: Seconda Categoria. A Isola delle Femmine la Conca d’Oro non va oltre lo 0-0

Un punto utile per i monrealesi che mantiene intatte le chances di arrivare secondi. Intanto il Sicilia Football Club è matematicamente in Prima Categoria

MONREALE, 9 marzo – Match difficile quello sostenuto questo pomeriggio, dalla Conca d’Oro, in quel di Isola delle Femmine, terminato sul risultato di 0-0 contro la squadra locale che comunque non compromette l’obiettivo prefissato dai rossoblu, ovvero quello di concludere la regular season al secondo posto.

Risultato che, tuttavia, consente al Sicilia Football Club di festeggiare ancora prima di scendere in campo, contro il Real Caccamo, guadagnando la matematica promozione in Prima Categoria.

Per quanto concerne la cronaca, i rossoblu, dall’avvio del match, tengono bene il campo ed al 20’ riescono ad intimorire la squadra locale, non concretizzando peró ben due opportunità di rete. Da evidenziare, è l’importante intervento di guanti realizzato da Giuseppe Lepre, 7’ dopo, il quale ha tolto la sfera dalla rete in occasione di una manovra offensiva degli isolani, dopo un colpo di testa ravvicinato. Tuttavia, l’equilibrio, nei primi 45’, è stato il vero protagonista del match, tanto da permettere ad entrambe le squadre di rifiatare all’intervallo sul risultato di 0-0.

Alla ripresa, capitan Vassallo e compagni decidono di venire fuori per organizzare un piccolo assedio, prima con Sucameli e, subito dopo, con Arena, non riuscendo peró a cambiare il parziale. A seguito di questi episodi, l’inerzia del gioco viene acquisita dal Città di Isola delle Femmine, che mette in difficoltà gli ospiti per via di un lieve calo. La Conca D’Oro, riesce comunque ad uscire dalle grinfie degli isolani cercando di imporre il proprio gioco, senza successo. All’89’, contatto dubbio su Sucameli all’interno dell’area, valutato peró regolare dal direttore di gara. Un diverbio tra Giuseppe Lepre e Cocuzza, obbliga l’arbitro ad estrarre il cartellino rosso: le due squadre, termineranno in 10 uomini la gara. Al termine dei 5’ di recupero, il triplice fischio pone fine al match sul risultato di 0-0.