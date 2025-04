Calcio: Seconda Categoria. Per la Conca d’Oro domani è il giorno della verità

È la finale playoff: contro il Real Caccamo: in palio la Prima Categoria. Sarà sufficiente un pareggio. Fischio d’inizio alle 16 al campo Conca d’Oro di Monreale

MONREALE, 12 aprile - Il destino dei rossoblu, almeno in parte, è stato già scritto e si chiama Real Caccamo, team che la scorsa domenica, in occasione della semifinale contro lo Sferracavallo in quel di Roccapalumba, ha staccato il biglietto per accedere alla fase finale, battendo la borgata marinara per 1 rete a 0.

Il prossimo rappresenta, come tutte le finali, un match delicato dove, quanto prodotto durante la regular season, inciderà solo in parte. Nella fattispecie, tale condizione, andrà a favore dei monrealesi, avendo capitan Vassallo e compagni blindato la seconda posizione in classifica, rispetto al terzo posto guadagnato dai caccamesi. Questo, consentirà ai normanni di effettuare il salto di categoria anche soltanto con un pareggio nei 120 minuti, mediante il principio dei due risultati su tre.

Ciononostante, per il roster allenato da mister Sergio Maggio, esiste un solo risultato. In queste settimane di pausa, le incessanti sessioni di allenamento, hanno portato i ragazzi ad ottenere una condizione atletica ottimale, per affrontare al meglio la prossima battaglia calcistica e per raggiungere, davanti al proprio pubblico, il traguardo tanto ambito. Tutto dovrà essere svolto con la massima perfezione. Non saranno ammessi errori. Un punteggio finale avverso, sarebbe sinonimo di stagione fallimentare, se pensiamo che la struttura della rosa è stata costruita lo scorso agosto per vincere il campionato.

Tuttavia, come sempre, l’ultima parola sarà quella del rettangolo da gioco, tra le mura amiche. Il fischio d’inizio è in programma alle 16:00. Il match, sarà diretto dal signor Diego Buda della sezione di Messina. Come di consueto, sarà garantita la telecronaca grazie al supporto tecnico di Filippo Alongi, accessibile mediante link condiviso sulla pagina Facebook della Conca d’Oro. In ricordo di tutte le vittime di femminicidio, tra l’altro, la società rossoblu ha espresso fortemente il desiderio alla Federazione di voler scendere in campo con un segno rosso sul volto.