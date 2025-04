Calcio: Seconda Categoria. La Conca d’Oro vede la bandiera a scacchi: è vittoria e Prima Categoria

La partita è stata decisa nei 120 minuti di gioco: rossoblu in festa davanti ad un pubblico gremito

MONREALE, 12 aprile - Obiettivo centrato e rossoblu, finalmente, in festa, davanti ad un pubblico gremito: questo pomeriggio, la squadra guidata da mister Maggio, ha conquistato, nel finale di playoff contro il Real Caccamo, la Prima categoria, vincendo, nei 120 minuti, per 4 a 2, nonostante qualche rischio, durante corso della gara.

La partita, si fa subito in discesa per la Conca d’Oro grazie a Simone Manno che si rende autore della prima marcatura dopo un cross in area proposto da Umberto Marino, al 3’ di gioco: 1-0. Svantaggio, che comunque non ha abbattuto la formazione ospite, capace di mettere in difficoltà a tratti i monrealesi. Tuttavia, la formazione di casa, riesce a contenere abbastanza bene le manovre offensive della formazione caccamese, riuscendo ad allungare le distanze al 41’, quando Giuseppe Sucameli viene falciato sul vertice sinistro dell’area di rigore avversaria. Intervento, che costringe il direttore di gara ad indicare il calcio di punizione, tradotto in rete qualche secondo dopo dal numero 4, Ivan La Spisa, dopo svariati tentativi durante il corso del match: 2 a 0. Dopo 2’ di recupero, il signor Diego Buda consente alle due squadre di rifiatare. Alla ripresa, poche emozioni, almeno all’inizio.

Al 71’, per la formazione caccamese ci pensa Valenti ad accorciare le distanze, con un calcio di punizione defilato distante, in grado di battere Tafuri: 2 a 1. Giallorossi, che sul finale di partita restano in inferiorità numerica, a seguito di proteste varie che hanno costretto l’arbitro ad estrarre il cartellino rosso all’indirizzo di due giocatori. Al termine dei minuti di recupero, un tocco di mano di Umberto Marino all’interno dell’area concede un rigore alla squadra ospite, rimandando i festeggiamenti di mezz’ora, per la squadra normanna. A pareggiare i conti, ci pensa ancora Valenti, siglando dagli 11 metri la rete del 2 a 2, guadagnando i tempi supplementari.

Nel primo quarto d’ora, i padroni di casa riposizionano sul giusto binario la gara. Al 103’, il Real Caccamo, subisce la terza espulsione, per contenere Francesco Arena indirizzato in porta, con la sfera, da ultimo uomo. Il calcio di punizione dal limite, viene nuovamente trasformato da Ivan “il terribile” La Spisa, siglando il 3 a 2. Gli ultimi 15 minuti, grazie anche alla superiorità numerica, capitan Vassallo e compagni hanno dato il via ad un torello strategico facendo scorrere la sfera, oltre che i restanti minuti finali, canditi dal 4 a 2 firmato da Rizzo.