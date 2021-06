Madre, perdoname por me vida loca

Una super Italia schianta anche la Svizzera: azzurri qualificati e domenica spareggio per il primo posto col Galles

E anche questa notte, sarà una notte magica. Un’altra prova stupenda degli azzurri, ancora più convincenti rispetto alla già straripante prova contro la Turchia di venerdì scorso.

Ma oggi, la faccia dell’Italia è quella di un ragazzo di soli 23 anni, risorto dalle ceneri di un’occasione bruciata troppo presto, e pronto al definitivo salto di qualità. Mamma, perdonami, per la mia vita Loca!

Una partita straordinaria del numero 5 della Nazionale, condita con una doppietta formata da due gol uno più bello dell’altro.

Apertura di 50 metri di prima al volo di sinistro, inserimento perfetto e poi poco dopo una sassata nell’angolino basso: oggi è la notte di Manuel Locatelli. Citando Federico Buffa: che giocatore.

Un po’ spento Insigne, impreciso Immobile (che si è ripreso piegando le mani a Sommer), ma possiamo solo essere ancora più contenti per questa Nazionale, che gioca molto meglio di certi club nostrani che hanno tempi di preparazione e margini di scelta di gran lunga superiori.

Ma adesso che torna Verratti, come si fa a sostituire Locatelli? Chiedo per un amico.

Certo, è da pazzi rinunciare al mediano del Paris, ma è pur sempre impossibile, in questo fantastico momento di forma, rinunciare al sassolese. Dalla sua ha anche l’eccellente intesa con Domenico “Mimmo” Berardi, apparso più a suo agio nella fascia, dove ha dilagato.

Domenica, nonostante la sfida valga per il primato del girone (relativo, avremmo comunque il rischio di beccare probabilmente Belgio e Francia dalla parte sinistra del tabellone con il primo posto), vedremo quasi sicuramente le seconde linee di questa Nazionale, e che stanno scalpitando per avere un po’ di spazio: Chiesa, Raspadori, Pessina - e ovviamente Bernardeschi. Si ripeterà il calcio champagne e la duttilità descritta dal gioco di Mancini nelle prossime uscite? Questo non lo sappiamo, ma l’entusiasmo dietro la Nazionale cresce giorno dopo giorno, partita dopo partita, e adesso non svegliateci, non vogliamo smettere di sognare!