Trasportava droga sulla nave da Napoli, i carabinieri di Monreale lo arrestano

Aveva 40 chili di hashish suddivisi in panetti

PALERMO, 19 dicembre - I carabinieri di Monreale nel corso di un operazione antidroga hanno arrestato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope un uomo, C.G., 28 anni, napoletano. L’operazione si è svolta al porto di Palermo sulle navi in arrivo da Napoli.

Il controllo è stato eseguito dai carabinieri, con l’ausilio del 1° nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Palermo. I militari dell’Arma, insospettiti dall’atteggiamento del giovane al momento dello sbarco, hanno deciso di controllare la sua cabina. La perquisizione ha permesso di rinvenire due borsoni contenenti 40 chilogrammi di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno.

Lo stupefacente è stato sequestrato e sarà inviato al laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del Comando provinciale carabinieri di Palermo per le analisi di rito. L’uomo, dopo l’arresto, è stato condotto presso il carcere di Pagliarelli a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 28enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione dei carabinieri si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti in cui, in città ed in provincia, i militari del Comando Provinciale di Palermo sono quotidianamente e senza sosta impegnati.