Droga, azione dei carabinieri, sette gli arrestati: uno pure a Monreale

In corso, in videoconferenza, le udienze di convalida

PALERMO, 19 maggio – C’è anche un monrealese fra i sette arrestati dai carabinieri di Palermo, impegnati ieri in una importante azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti.. un’azione che si è sviluppata in tutta la provincia di Palermo.

Sette sono state le persone arrestate, come detto, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tutte già note alle forze dell’ordine. In particolare, nel territorio della Compagnia di Cefalù i militari hanno arrestato B.M.,19enne cittadino del Gambia domiciliato a Caltanissetta, trovato in possesso di 3 panetti di hashish; nel quartiere Ballarò, sono stati tratti in arresto due pusher: C.J.B, 29enne già agli arresti domiciliari, per il medesimo reato, e T.G., 27enne, entrambi palermitani. Gli altri arresti sono stati effettuati, due a Cinisi uno a Monreale ed uno nel quartiere “Sperone”. Complessivamente sono stati rinvenuti oltre 500 grammi tra hashish, marijuana e crack.

Infine, nel quartiere” Zen 2”, i Carabinieri hanno recuperato, occultati all’interno di un capanno, posto su un terreno adiacente la via Sandro Pertini, 2,4 chili di marijuana, quasi 2 chili di hashish, suddivisi in 20 panetti, una bustina di cocaina, 59 cartucce di vario calibro per pistola e fucile e due personal computer. Sono in corso indagini per risalire ai soggetti che avevano la disponibilità del deposito.

La droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo di Palermo per le analisi quantitative e qualitative.

Oggi sono in corso le udienze, in video conferenza, per la convalida degli arresti e l’eventuale irrogazione delle misure cautelari.