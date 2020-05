Mafia: sequestrati beni a Onofrio Buzzetta per 200 mila euro

Mafia: sequestrati beni a Onofrio Buzzetta per 200 mila euro

Il provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica

PALERMO, 21 maggio – I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di sequestro beni, per un valore complessivo di circa 200.000 euro, emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di Onofrio Buzzetta, 46 anni.

L’uomo, considerato facente parte della famiglia mafiosa di Monreale, è stato tratto in arresto nel marzo del 2016 nell’ambito operazione eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Monreale e denominata “Quattropuntozero”. A seguito di quelle indagini Buzzetta è stato condannato alla pena detentiva di 12 anni e 4 mesi per il reato di associazione mafiosa.

Il decreto ha riguardato il sequestro di una quota pari al 95% della società di movimento terra denominata “Track Mo.Ter. di Pannizzo Giovanna S.A.S.” con sede in Monreale.