Applausi ieri sera in cattedrale per il concerto di Natale

Protagonisti i musicisti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Numerosi ed apprezzati i brani proposti

MONREALE, 23 dicembre – Pubblico delle grandi occasioni in cattedrale, ieri sera, per il concerto delle voci e del gruppo strumentale dell’Orchestra sinfonica siciliana, diretto da Riccardo Scilipoti. Tanta emozione in una cattedrale gremita che ha seguito con interesse un concerto toccante e apprezzato.

Un programma variegato, capace di soddisfare i gusti più eterogenei, che ha spaziato dalla ricercatezza di Cajkovskij, alla raffinatezza di Morricone, fino alla tradizione siciliana di “A la notti di Natali”; e tanti altri brani scelti fra la tradizione del passato ma anche contemporanei. Fra i presenti, il vescovo di Monreale Michele Pennisi, il sovrintendente dell’Orchestra sinfonica siciliana Antonino Marcellino, il presidente pro tempore della Fondazione, e presidente del Consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia, l’assessore Geppino Pupella, il consigliere Flavio Pillitteri e altre autorità ed esponenti della cultura. Applausi a scena aperta da parte del pubblico che ha finito per accompagnare gli artisti e i piccoli cantori nel bis finale di Jingle Bells.

Al termine del concerto, l’arcivescovo Pennisi rivolgendosi ai bambini ha detto: “Nel Vangelo di Luca si dice che gli angeli cantavano. Questi bambini sono gli angeli del terzo millennio”.

“Ringrazio – ha detto il presidente della Foss Marco Intravaia – l’arcivescovo di Monreale, che per noi è un punto di vista spirituale e una guida, per la sua disponibilità ad ospitare eventi come questo che arricchiscono la collettività; ringrazio anche i musicisti per la loro impeccabile professionalità e l’abnegazione con cui affrontano il loro impegnativo lavoro, i bambini per il toccante impegno che mettono nel canto e il direttore Scilipoti che ha saputo armonizzare le note con le immagini che ci circondano. L’evento di questa sera – ha concluso Intravaia – rientra fra le iniziative promosse dalla Fondazione pe promuovere le inesauribili potenzialità artistiche e culturali del territorio”. Anche il direttore Scilipoti si è unito al presidente e all’arcivescovo negli auguri di Natale al pubblico presente.