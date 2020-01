Giovani, lavoro e futuro con il progetto ''Policoro'' della Diocesi

Anche a Monreale l’azione comincia a dare i suoi frutti. Le informazioni presso gli uffici della diocesi

MONREALE, 25 gennaio – Il progetto “Policoro” nasce nel 1995 a Palermo per affrontare il problema della disoccupazione giovanile al Sud e cercare di risollevarne l’economia in una prospettiva di evangelizzazione e di promozione umana secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa.

È uno strumento fondamentale per tutti i giovani della nostra diocesi che vogliono pensare di lavorare nella propria città di appartenenza, e prende il nome appunto da un paese della Basilicata in cui è avvenuto il primo incontro tra le pastorali che ne hanno dato vita e ne fanno ancora tutt’oggi parte; Caritas, Pastorale Giovanile e Pastorale Sociale del Lavoro, unitesi per avviare e far adottare il progetto a quasi tutte le diocesi d’Italia. A Monreale è attivo da più di dieci anni ed ha dato già i suoi frutti con l’avvio dei gesti concreti, cioè attività imprenditoriali avviate in vari paesi della diocesi grazie a persone che hanno avuto il coraggio di fare impresa e di credere nelle proprie capacità senza pensare di dover lasciare la propria terra in cerca di fortuna fuori.

Lo scopo è anche trovare l'opportunità di non dipendere più da nessuno, formarsi e farsi guidare da esperti in campo di imprenditorialità, per avviare il proprio progetto lavorativo. La sede si trova in diocesi negli uffici della Caritas diocesana, dove tiene uno sportello aperto per qualsiasi informazione per i giovani che, venuti a conoscenza del progetto, vogliono provare ad uscire dal vuoto di occupazione che li circonda. È composto da un’equipe di esperti e animatori di comunità che accompagnano i ragazzi qualora volessero intraprendere ed investire grazie anche a finanziamenti con tassi agevolati come il micro credito diocesano, (una convenzione stipulata dalla pastorale Caritas, capofila del Progetto Policoro e la BCC “Toniolo” di Monreale) o allo studio di fondi o bandi che possono essere utili per la propria idea creativa. I giovani vengono seguiti passo passo nelle loro scelte, attraverso anche formazioni collettive o individuali per una crescita personale e culturale nel mondo del lavoro e anche dopo l’avvio della propria piccola impresa, l'equipe rimane sempre a disposizione di coloro che hanno creduto in loro stessi e nei loro sogni.

Per qualsiasi info o eventi seguire la pagina Facebook Progetto Policoro Arcidiocesi di Monreale oppure scrivere un email a progettopolicoromonreale@gmail.com per avere contatti telefonici.