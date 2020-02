Via Pio La Torre, i residenti si attivano per risolvere alcuni piccoli problemi

Eliminate alcune crepe, rimosse le sterpaglie. LE FOTO

MONREALE, 1 febbraio – Quella che vogliamo raccontarvi oggi, è una storia positiva che ci arriva dai cittadini che abitano in via Pio La Torre a Monreale, quartiere Case Popolari. Gli abitanti della zona richiedevano da tantissimo tempo la messa in sicurezza degli alberi pericolanti, operazione che è avvenuta nei giorni scorsi.

“Se l’amministrazione è presente, noi cittadini l’aiuteremo”, hanno detto con un tono speranzoso. E così, grazie a un’iniziativa di Salvo Alongi, Dorino Cannino, Rita Patellaro, Rosario Marrone, Vincenzo Zerbo e Franco Vitali, che hanno proposto di autotassare loro e i loro vicini e , con una quota di 5 euro a famiglia, hanno comprato il materiale per risolvere alcuni problemi che da anni erano presenti nel loro quartiere.



I residenti attraverso questi fondi raccolti, hanno ripararto le spaccature nei muri lungo il marciapiede, sigillandole con sabbia e cemento, facendo capire all’amministrazione, così come ci ha detto un abitante del luogo, che se questa risponderà alle loro richieste, invece di trattarli da ‘cittadini di serie B’ , queste buone azioni continueranno.Ma non finisce qua.

Infatti i residenti, non si sono limitati solo alla riparazione del muro. Hanno pure tolto sterpaglie dai marciapiedi, sistemato alcune aiuole, con l’idea di adibirle a parchi per i bambini.

L’iniziativa da parte degli abitanti del quartiere è stata insomma una prova di collaborazione e di rispetto dell’ambiente, cosa che purtroppo non vediamo sempre nella nostra cittadina.