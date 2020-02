Rifiuti, il Tar rigetta il ricorso della ditta Mirto, il servizio resta alla New System Service

L’udienza di merito è stata fissata per il 19 maggio

MONREALE, 17 febbraio – Potrà proseguire regolarmente il rapporto tra il Comune di Monreale e le New System Service, la società che è subentrata alla ditta Mirto per svolgere il servizio di smaltimento dei rifiuti, dopo che l’amministrazione comunale lo aveva revocato a quest’ultima.

Lo ha stabilito la terza sezione del Tar Sicilia, presieduta da Maria Cristina Quiligotti, relatrice Anna Pignataro, che ha respinto la richiesta cautelare avanzata dalla Mirto, che chiedeva, a sua volta, la revoca dell’incarico alla New System Service e l’affidamento all’azienda concessionaria del ramo d’azienda.

Il tribunale amministrativo, pertanto, ha detto no alle richieste della ditta sancipirrellese, fissando l’udienza di merito per il 19 maggio, dove il Comune sarà assistito dall’avvocato Mimmo Rizzuto.

Ne deriva, quindi, che il servizio di smaltimento rifiuti e di spazzamento della strade, resterà in carico alla New System Service.