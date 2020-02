La villa comunale nel degrado, le lamentale dei visitatori

Nel 2018 l'intervento dei volontari. Ad oggi la situazione è nuovamente critica. LE FOTO

MONREALE, 18 febbraio – La villa comunale di Monreale versa in uno stato d’abbandono e ritorna allo stato di degrado in cui si trovava fino a tempo fa. L’8 agosto 2018 i volontari del gruppo “SiAmo Monreale”, avevano restituito decoro al sito attraverso delle opere di bonifica, rendendo nuovamente fruibile alcuni tratti del sito.

La fontana – che in quell’occasione aveva ripreso vita – contiene oggi dell’acqua ristagnante. Frattanto, le panchine poste in prossimità delle aiuole, restano inutilizzabili poiché vandalizzate, con la terrazza del belvedere inaccessibile – per ragioni di sicurezza – in quanto recintata da del nastro segnaletico. A suscitare un certo rammarico, il giudizio di alcuni visitatori – oltre che dei cittadini – i quali evidenziano la mancata cura di un sito – privo di un circuito di videosorveglianza – che potrebbe avere enormi potenzialità per il turismo e per le attività promosse dal territorio normanno.