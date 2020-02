Al via il bando per l’estemporanea d’arte sul fiume Oreto

Al via il bando per l’estemporanea d’arte sul fiume Oreto

La manifestazione si terrà a Pioppo, Altofonte e Palermo il 19 aprile 2020 lungo gli itinerari del fiume

MONREALE, 24 febbraio – ''Suoni, voci, immagini, sensazioni e respiri dell’Oreto e dei suoi affluenti'' è il titolo dell’estemporanea d’arte dedicata al fiume Oreto e al suo paesaggio promossa dal Comitato Promotore per l’istituzione del Contratto di fiume e di costa dell’Oreto.

Quest’ultimo è costituito da numerose realtà associative, al cui interno si è creata ''ORETO d'ARTE'', una rete di artisti e associazioni culturali per l'Oreto, che ha come capofila l'Associazione culturale ''Regioniamo Sicilia''.

I lavori realizzati in occasione dell’estemporanea faranno parte inoltre dell'Esposizione itinerante ''Palermo mon amour, je sense le souffle de l’Oret'' (il respiro dell’Oreto), in occasione della ''Settimana delle Culture'', momento culturale promosso dal Comune di Palermo dal 9 al 17 maggio 2020.

La manifestazione si svolgerà nei luoghi attraversati dal fiume Oreto e dai suoi affuenti lungo i seguenti itinerari ed, in particolare, lungo l’itinerario che da Pioppo arriva al fiume Sant'Elia, lungo quello che da Altofonte scende a Fiumelato di Meccini e per finire nello spazio urbano che dal ponte dell'Ammiraglio porta alla foce del fiume Oreto.

Lungo questi percorsi gli artisti, la cui partecipazione è gratuita, potranno scegliere un paesaggio da prendere come oggetto per la propria opera d’arte che potrà essere realizzata utilizzando una tra le diverse tecniche possibili, ovvero disegno, pittura, mosaico, musica, poesia, fotografia, videoclip, letteratura o illustrazione.

L’obiettivo dell’estemporanea è quello di raccontare attraverso le varie rappresentazioni artistiche le bellezze naturalistiche dell’ambiente fluviale dell’Oreto e dei suoi affluenti, mettendone in luce sia gli aspetti positivi sia le criticità.

Ogni partecipante, ai fini dell’iscrizione all'estemporanea dovrà inviare la domanda di partecipazione e l’adesione al manifesto di ''ORETO d'ARTE'' all'indirizzo email comitato.cdf.oreto@gmail.com entro e non oltre le ore 24 di mercoledì 15 aprile 2020.

L’opera dovrà essere invece realizzata lungo gli itinerari indicati, tra le ore 9 e le 17 di Domenica 19 aprile 2020 e consegnata entro mercoledì 29 aprile 2020. Tutte le informazioni dettagliate sul bando potranno essere reperite sulla pagina facebook di ''ORETO d'ARTE''.

A tutti i partecipanti all’estemporanea ed alla successiva esposizione temporanea saranno consegnati attestati di merito per la partecipazione all’evento.