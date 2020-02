I volontari di ''Basta crederci'' puliscono piazza Vittorio Emanuele

Nei prossimi giorni l’azione potrebbe proseguire nel quartiere Bavera. LE FOTO

MONREALE, 28 febbraio - In mattinata, un gruppo di volontari provenienti si è adoperato per pulire e dare decoro a Piazza Vittorio Emanuele. Le azioni dei volontari sono state sinergiche col comune e supervisionate dal volontario monrealese Piero Faraci.

L’operazione è iniziata alle nove di questa mattina e sono durate fino all’ora di pranzo e a prendere parte alla pulizia sono stati i volontari: Giovanni Terranova, Ninni Lombardo e Pietro Partanna che, già in passato avevano preso parte a varie opere di volontariato.

Ninni di Salvo, dipendente di villa e giardini, si è occupato di fornire ai volontari tutto il materiale necessario per raccogliere i rifiuti. L’associazione che ha promosso questa iniziativa si identifica con lo slogan “Basta crederci”, un gruppo di persone che percepisce il reddito di cittadinanza, che da tre mesi si impegna attivamente pulendo varie parti della città, dal centro storico alla periferia.

Il supervisore Piero Faraci non può che avere parole di apprezzamento per i volontari e amici che si impegnano abitualmente per la pulizia della città e annuncia che, se il comune continuerà a collaborare, la prossima settimana gli stessi volontari continueranno a pulire la via Baronio Manfredi , lasciata a metà per problemi di tempo. Anche l’assessore Geppino Pupella esprime parole di apprezzamento per queste iniziative dei volontari e apprezza molto la sinergia che c’è con il comune.