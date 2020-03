Vandali sempre in azione: vernice sul marciapiedi davanti Villa Savoia

La denuncia di uno dei residenti: “Un pessimo biglietto da visita”

MONREALE, 7 marzo - La segnalazione che è arrivata alla nostra redazione vuole lamentare gli episodi di vandalismo che ormai da tempo si susseguono in via Benedetto d’Acquisto presso villa Savoia, sede di rappresentanza del comune.

L’esterno dello storico edificio, viene quasi ogni sera utilizzato dai ragazzi per giocare a pallone, rischiando di distruggere o danneggiare qualcosa. Ma non solo: i più incivili hanno molte volte utilizzato il pavimento dell’esterno per disegnarci frasi e immagini offensive e indecorose con le bombolette spray di vernice.

La scorsa notte invece, ci dice un residente che vuole mantenere l’anonimato, sono stati visti dei ragazzi buttare della vernice sul marciapiede sottostante l’esterno dell’edificio, sporcandolo tutto e rendendolo scivoloso.

“L'azione è grave - continua il residente – una zona di passaggio come questa, attraversata giornalmente da centinaia di turisti non può essere presentata in queste condizioni.

La vernice versata sul marciapiede dà un brutto biglietto da visita per molti visitatori che passano per quella strada”.

Il residente continua affermando di aver già inoltrato delle denunce informali presso gli organi compenti., che però non hanno avuto ancora riscontro.