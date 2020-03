Il Coronavirus e le difficoltà della festa del SS.Crocifisso: se ne discute stasera a #Parliamone

Ospiti del format di Monreale News don Giuseppe Salamone e Valentino Mirto. Appuntamento alle 21

MONREALE, 23 marzo – Processione del SS.Crocisfisso sì, processione no, ma soprattutto processione quando e come. Sarà questo l’argomento principale della terza puntata di #Parliamone, il format di approfondimento realizzato dalla redazione di Monreale News.

Il programma andrà in onda sulla pagina facebook della nostra testata stasera, a partire dalle ore 21. Come è noto, infatti, il problema del coronavirus, fra le tantissime cose che ha scombussolato, c’è anche l’organizzazione della festa del patrono di Monreale, certamente l’appuntamento religioso e folklorisitco più atteso da tutta la città.

Chiaro che si vive alla giornata, presi dai mille disagi che la quarantena forzata, imposta dai decreti governativi, sta presentando un po’a tutti. Giusto però, rivolgere un pensiero ad un appuntamento che per i monrealesi non è affatto un appuntamento secondario.

Dell’argomento parleremo in diretta, in rigoroso sistema di videoconferenza, stanti i divieti ad uscire da casa, con don Giuseppe Salamone, rettore del Santuario del Santissimo Crocifisso alla Collegiata e con Valentino Mirto, presidente della confraternita del Santissimo Crocifisso, col quale faremo il punto pure sulle numerose attività del gruppo che guida.

Appuntamento, pertanto, stasera alle ore 21 sulla pagina facebook di Monreale News.