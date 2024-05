Torneo dei Quartieri, il videoclip che spopola sui social e strappa sorrisi

È stato presentato sabato sera in occasione della serata inaugurale della manifestazione. IL VIDEO

MONREALE, 27 maggio – Ha riscosso grande successo al momento del lancio sabato sera, poi diventare quasi virale tra gli utenti dei social a Monreale, il videoclip di presentazione del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, dal titolo “Il Quartiere nel Pallone”.

Il video, realizzato da “Agarinto Soluzioni digitali”, grazie alle riprese ed al montaggio dei fratelli Marco e Simone Messina, con la sapiente regia di Valentino Mirto, che ne ha curato tutti i dettagli, mostra un pallone che, attraverso una serie di simpatiche gag, gira per i quartieri e le frazioni di Monreale, proprio in linea con lo spirito del torneo, per concludersi con un gol realizzato da tanti bambini, con la complicità di un improbabile tuffo dell’organizzatore della manifestazione Alessio Tarallo, improvvisatosi portiere.

Nel video, online su Youtube e spammato poi su diverse piattaforme, compaiono anche il sindaco Alberto Arcidiacono che, accanto alla fontana del “Pupo” di piazza Vittorio Emanuele, mostra dimestichezza nel palleggio, l’assessore Letizia Sardisco, che promette di “suonarle” ai ragazzini che rischiano di sporcarle i panni stesi per strada e il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, che approfitta della “protezione” della Polizia Municipale, per attraversare la strada in via Biagio Giordano assieme al figlioletto Edoardo.

Compare pure, tra gli altri, l’operatore Ecolandia Massimiliano Cangemi, alle prese con il dribbling del “cinesini” di Davide Pitanza, che ne ostacola il lavoro di spazzatura della strada. Decisamente simpatica l’interpretazione di don Bernardo, frate dell’abbazia di San Martino che, pur con qualche difficoltà, abbranca in presa il pallone, per poi lanciarlo in direzione Castellaccio. Nel video, però, i veri protagonisti sono soprattutto tanti simpatizzanti del torneo, che del pallone fanno un uso proprio “sui generis”, che strappa tanti sorrisi nel nome di una unità sportiva che il torneo si prefigge come vero grande obiettivo.