Coronavirus, oggi e domani chiuso il poliambulatorio ''Cirba'' per sanificazione locali

Diversi i presìdi sottoposti al trattamento. Ecco quali

PALERMO, 30 marzo – A Monreale sarà chiuso oggi e domani il Poliambulatorio di Contrada Cirba, a Piana degli Albanesi l’UOS RSA di Contrada Odigitria ed a Belmonte Mezzagno l’attività distrettuale decentrata. Prosegue in questo modo il programma di sanificazione dei locali dell’Asp di Palermo e della provincia nell’ambito delle attività per il contenimento dell’infezione da Covid-19.

Sempre oggi e domani rimarranno chiusi nella città di Palermo: UOC Progettazione e Manutenzione di via Pindemonte 88 (Padiglione 14); PTA Albanese di via Papa Sergio I; PTA Guadagna di via Villagrazia; PTA Guadagna di via Giorgio Arcoleo 5; Poliambulatorio Centro di via Turrisi Colonna 43; UOS Centro Alzheimer di via La Loggia 5; Poliambulatorio Zen di via Rocky Marciano 17 e UOS Hospice di via La Loggia 5.