Villa Comunale, stanziata la somma per il rifacimento del muro di sostegno

Primo passo verso la riapertura, atteso adesso il finanziamento dal commissario per il dissesto idrogeologico

MONREALE, 10 aprile - La notizia è stata resa nota dall'assessore ai Servizi a rete Geppino Pupella, il quale ha appreso stamane che l'Ufficio speciale per la progettazione della Regione Siciliana, istituito dal presidente Nello Musumeci presso la Presidenza della Regione, ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di rifacimento e consolidamento del muro di sostegno della Villa comunale per un importo di 2.994.000 euro. Risultato ottenuto in forza della convenzione curata dall' assessorato dei Servizi a rete del Comune e sottoscritta il 5 febbraio scorso.

“L’entitá dell'importo - dichiara l’assessore Pupella - testimonia con i fatti quanto avevamo affermato qualche mese addietro, evidenziando che non si trattava di interventi di somme esigue come affermato da alcuni”. Stamattina, una volta giunta la comunicazione sul tavolo del sindaco Alberto Arcidiacono, il primo cittadino ha ringraziato il Presidente della Regione Musumeci per questa ulteriore attenzione per il territorio, con l'obiettivo di salvaguardare uno dei siti più prestigiosi della città, nonché uno dei polmoni verdi di grande valore storico e culturale .

Il Sindaco, inoltre, ha rivolto un apprezzamento per l’impegno profuso in questi mesi al Presidente del consiglio comunale Marco Intravaia che, insieme all’assessore Pupella, si sono adoperati nelle numerose conferenze di servizio con i tecnici comunali e regionali per seguire l’iter burocratico riguardante il progetto della Villa.

"Adesso - continua Pupella - dopo aver ottenuto i relativi nulla osta, si chiederà il finanziamento per realizzare l'opera al commissario per il dissesto idrogeologico. Il progetto prevede, oltre al rifacimento ed al consolidamento del muro, anche la sistemazione interna della villa comunale".