Parrocchia di Santa Teresa, applaudito ieri sera il concerto ''Fiat Lux''

Si è esibito il gruppo polifonico del Balzo diretto dal maestro Vincenzo Pillitteri

MONREALE, 5 gennaio – Ieri sera nella parrocchia di Santa Teresa, è andato in scena il concerto “Fiat Lux” organizzato dall’amministrazione comunale, in occasione delle festività natalizie.

Ad esibirsi il gruppo polifonico del Balzo diretto dal Maestro Vincenzo Pillitteri composto da 29 cantanti coristi, un maestro pianista accompagnatore, un ensamble di archi e strumenti a fiato.

Il Gruppo ha eseguito alcuni brani della musica popolare siciliana e di quella tradizionale tratti dal ricco repertorio già proposto nei principali teatri in Italia, ma anche in Svizzera, Germania, Francia, Stati Uniti e Vaticano.

Dolcissime melodie della novena “Viaggiu dulurusu di Giuseppi e di Maria” di Binidittu Annuleru, filastrocche e ninna-nanne dialettali, brani tratti dalla “Buona Novella” di Fabrizio De Andrè e, infine, i tradizionali canti natalizi. Entusiasta il pubblico presente che ha calorosamente applaudito le performance degli artisti.

A rappresentare il Comune di Monreale, l'assessore Fabrizio Lo Verso, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e il consigliere comunale Santina Alduina.

Dopo i saluti del parroco, don Innocenzo Bellante, tutti i presenti sono stati invitati a un rinfresco e al brindisi augurale per il nuovo anno.