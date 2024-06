Nuove nomine ed avvicendamenti, il vescovo cambia la ''geografia'' delle parrocchie della diocesi

Padre Bellante lascia per limiti di età, al suo posto a Santa Teresa arriva don Angelo Giudice

MONREALE, 29 giugno – Cambia in maniera netta la “geografia” delle parrocchie della diocesi di Monreale. Oggi, infatti, giorno di San Pietro e Paolo, l’arcivescovo Gualtiero Isacchi ufficializza diverse nomine e avvicendamenti “a macchia di leopardo” sul territorio diocesano.

I provvedimenti resi noti oggi entreranno in vigore a partire da domenica 1 settembre. Le immissioni canoniche dei nuovi parroci si effettueranno, poi, nei giorni successivi, secondo un calendario che verrà concordato nei prossimi mesi.

Fra i tanti provvedimenti adottati, quello che più direttamente riguarda la comunità monrealese è quello relativo alla parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, dove l’attuale parroco, don Innocenzo Bellante, lascia l’incarico per raggiunti limiti di età. Al suo posto arriverà “ad novennium”, vale a dire per nove anni, don Angelo Giudice, attuale vicario della parrocchia “Beata Pina Suriano” di Capaci. A coadiuvarlo, in veste di viceparroco, monsignor Isacchi ha incaricato don Domenico Ciavarri, che è stato cappellano dell’Oratorio “SS. Salvatore” annesso alla casa religiosa delle Suore Missionarie della Misericordia di Carini.

Altro provvedimento che riguarda la comunità monrealese è quello che riguarda don Giuseppe Spera, che lascia la parrocchia di San Giuseppe ad Aquino ed assume la guida delle parrocchie “Santa Maria La Reale” e “Sant’Antonio di Padova” della Rocca, a Palermo. Al suo posto arriverà don Pietro Pizzo, proveniente da Capaci.

Per il resto, il vescovo nomina don Bernardo Giglio parroco della parrocchia “Beata Pina Suriano” in Capaci, “ad novennium”, sollevandolo dall’incarico di parroco della Parrocchia “San Nicolò di Bari” di Chiusa Sclafani e di amministratore parrocchiale della parrocchia “San Carlo” in San Carlo (Chiusa Sclafani).

Don Salvatore Crimi, non sarà più la guida spirituale della parrocchia di San Giuseppe a Malpasso, perchè nominato amministratore parrocchiale della parrocchia “San Nicolò di Bari” in Chiusa Sclafani e della Parrocchia “San Carlo” in San Carlo (Chiusa Sclafani). Il sacerdote non sarà più nemmeno assistente diocesano di Azione Cattolica ragazzi.

Cambiamento pure a Pioppo, dove il parroco di Sant’Anna, don Nicola Di Lorenzo diventa amministratore parrocchiale di “San Giuseppe” in Malpasso. A Pioppo, al suo posto arriva per nove anni don Nicolò Napoli , proveniente dall’incarico di amministratore parrocchiale delle parrocchie “Santa Maria La Reale” e “Sant’Antonio di Padova” in Rocca (Palermo).

Monsignor Isacchi, inoltre, nomina don Natale Centineo, Parroco della Parrocchia “SS. Salvatore” in Partinico, ad novennium, di cui era già amministratore parrocchiale.

Don Savino D’Araio, sarà l’assistente diocesano unitario, del settore adulti e del settore giovani di Azione Cattolica diocesana, “ad triennium”.

Per don Santino Taormina, c’è la nomina ad assistente diocesano del settore Ragazzi di Azione Cattolica, “ad triennium”.