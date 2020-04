Scuola, al via i concorsi

Porteranno in cattedra un totale di 61.863 docenti

MONREALE 28 aprile –Sono stati pubblicati oggi sulla gazzetta ufficiale i bandi di concorso per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Arriva al traguardo dunque, dopo un lungo percorso, la pubblicazione dei bandi di concorso tanto attesi dal mondo della scuola.

Si tratta di ben tre procedure di reclutamento che nello specifico mettono a bando per la scuola dell’infanzia e primaria 12.863 posti, per la scuola secondaria di primo e secondo grado 25.000 posti per la procedura ordinaria aperta ai laureati con 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo- psico- pedagogiche e nelle metodologie didattiche, 24.000 posti per la procedura straordinaria riservata a coloro che hanno già tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali.

Contestualmente è stato pubblicato il bando per la procedura straordinaria per l’abilitazione all’insegnamento nella secondaria di primo e secondo grado.

Per le domande di partecipazione ci sarà tempo dal 28 maggio al 3 luglio per la procedura straordinaria per le scuole secondarie e per la procedura straordinaria per l'accesso ai percorsi di abilitazione, mentre dal 15 giugno al 31 luglio per le procedure ordinarie per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Il Ministero dell’Istruzione sta già lavorando al piano logistico di svolgimento delle prove per la procedura straordinaria che sarà la prima ad espletarsi e per tutte le prove concorsuali saranno garantite condizioni di sicurezza per tutti i candidati.

Tutte le informazioni specifiche possono essere reperite sul sito del Ministero dell’Istruzione ed i bandi consultabili sul sito www.gazzettaufficiale.it alla sezione concorsi ed esami.