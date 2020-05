#PalermoChiamaItalia: il 23 maggio la Nave della Legalità virtuale

Tutti i cittadini potranno prendere parte alla giornata attraverso l'iniziativa "il mio balcone è una piazza"

MONREALE, 13 maggio –In occasione del 28° anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, il prossimo 23 maggio gli studenti parteciperanno ad una serie di inziative che a causa dell'emergenza da coronavirus assumeranno quest'anno delle modalità diverse.

Grazie alla collaborazione della Rai con la Fondazione Falcone ed il Ministero dell'Istruzione un palinsesto ricco di appuntamenti consentirà di raccontare la vita delle scuole italiane ai tempi del Coronavirus ed in particolare si parlerà dell'impegno quotidiano nel portare avanti iniziative di contrasto all'illegalità e alla criminalità organizzata, ritrovandosi tutti su una ''Nave virtuale della legalità''.

L'iniziativa di quest'anno si intitola ''il coraggio di ogni giorno''ed è dedicata all'impegno e al coraggio degli italiani che in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell'emergenza sanitaria si sono messi al servizio della collettività, seguendo l'esempio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Alle 17.58, ora in cui ebbe luogo la strage di Capaci, verrà deposta una corona di fiori in memoria delle vittime e, come previsto ogni anno, ma stavolta senza la partecipazione dei cittadini avverrà il tradizionale momento del ''Silenzio'' sotto l'Albero Falcone. Considerato che sarà impossibile la partecipazione dei cittadini e l'organizzazione di cortei, con l'iniziativa '' il mio balcone è una piazza" i cittadini sono invitati ad affacciarsi dai loro balconi, appendendo un lenzuolo bianco, striscioni o intonando l'inno d'Italia per testimoniare il pensiero di gratitudine e riconoscenza verso chi ha perso la vita per combattere la mafia ma anche nei confronti di tutti coloro che, di fronte all'emergenza che stiamo vivendo, non si sono tirati indietri ed hanno svolto il loro compito.

Oltre alle trasmissioni programmate dalla Rai che inizieranno dal 18 maggio e avranno luogo il 23 maggio con le due trasmissioni ''Uno Mattina in Famiglia'' e ''Rai sì'', il Ministero dell'Istruzione e la Fondazione Falcone racconteranno la giornata del 23 maggio sui canali social attraverso gli hashtag #23maggio2020, #PalermoChiamaItalia, #FondazioneFalcone e #ilcoraggiodiognigiorno. Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare il sito internet del Ministero dell'Istruzione e della Fondazione Falcone.