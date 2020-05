Assistenza agli alunni disabili: il Comune se ne farà carico

Il Comune di Monreale ritorna sui suoi passi

MONREALE, 29 maggio – Sarà il comune ad occuparsi dell'assitenza igienico-personale deglui alunni disabili. Un provvedimento atteso da scuole e famiglie riguardante un argomento che era stato ampiamente dibattuto, anche sulla nostra testata.

Tanti ricorderanno, infatti, che era stata inviata dal Comune nelle scorse settimane una nota alle scuole del primo ciclo del territorio comunale nella quale si annunciava che dal prossimo anno scolastico le stesse avrebbero dovuto occuparsi direttamente del servizio di assistenza igienico-personale agli alunni disabili. Una decisione che aveva suscitato tante perplessità all'interno del mondo della scuola e non solo, del resto chi opera nelle scuole conosce bene il carico di lavoro destinato ai collaboratori scolastici e, soprattutto, in una realtà come la nostra nella quale le scuole sono già in sofferenza per carenza di personale ATA.

Tra l'altro in Sicilia l'abrogazione dell'articolo 10 della legge 8/2016, con cui si era tentato di demandare alle scuole tale compito, è stata dettata proprio dalla volontà di tutelare il benessere e l'integrità psico-fisica di bambini e ragazzi disabili grazie alla presenza di operatori altamente specializzati che tra l'altro svolgono ormai da decenni questo importante servizio.

A seguito del confronto avvenuto, in particolare, tra le scuole ed il Comune su tale tematica in vista del nuovo anno scolastico, il dirigente dell'area promozione sociale e territoriale del Comune, Maurizio Busacca ha determinato di porre in essere gli adempimenti di propria competenza per assicurare il servizio di assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'obbligo.

Sembra chiudersi così un iter che aveva messo in discussione la salvaguardia dei diritti dei nostri bambini e ragazzi, lasciando ben sperare per l'avvio del nuovo anno scolastico.