Monreale, centro storico chiuso al traffico nel weekend

Lo ha stabilito un provvedimento della giunta Arcidiacono

MONREALE, 17 giugno – Arriva una prima, significativa risposta alla soluzione del traffico caotico e soprattutto dell’anarchia che si viene a creare in occasione dei weekend nel centro storico della città, in prossimità dei monumenti normanni, patrimonio dell’Unesco. Le piazze e il centro storico della città saranno chiuse al traffico dal venerdì alla domenica.

Il problema questo giornale lo aveva sollevato, ancora una volta, domenica mattina dopo un sabato sera in cui piazza Vittorio Emanuele, proprio davanti il duomo, sembrava più una concessionaria d’auto, che un luogo ne quale sorge un monumento targato Unesco. “L’obiettivo della giunta Arcidiacono - si legge adesso in un comunicato - che ha varato il provvedimento è quello di migliorare la vivibilità e valorizzare il patrimonio artistico. La delibera è già operativa, si attende la definizione delle ordinanze da parte della Polizia Municipale per l’istituzione degli obblighi e dei divieti. L’isola pedonale riguarda soprattutto le piazze Vittorio Emanuele e Guglielmo II e le zone limitrofe”.