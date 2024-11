Che succede in piazza vittorio Emanuele?

Un cantiere sequestrato, viabilità che soffre. Russo presenta un’interrogazione in Consiglio

MONREALE, 8 novembre – Quella recinzione l’hanno vista tutti coloro che, salendo da Palermo, una volta terminata la via d’accesso al centro storico, “la strada vecchia”, giungono in piazza Vittorio Emanuele, a due passi dal duomo.

In pochi, però, sanno che cosa sia e soprattutto perché sia stata posta lì. Da qualche giorno, però, soprattutto nei crocchi del centro storico, è diventato uno degli argomenti di conversazione. Da quanto si apprende, è il risultato dei lavori che stavano per essere eseguiti per la posa dei cavi della fibra, per conto di Fastweb e che sono stati interrotti da un provvedimento di sequestro emesso dal Comando di Polizia Municipale. Non noto, perlomeno ai più, il motivo dello stop. C’è chi dice che gli scavi effettuati abbiano deturpato il basolato. È comunque una circostanza che necessita della opportuna verifica. Anche perché è davvero difficile immaginare che la ditta esecutrice dei lavori abbia avviato il cantiere senza la preventiva autorizzazione, rilasciata, come di consueto, dall’ufficio tecnico del Comune.

Il risultato, purtroppo, al di là dell’evidente aspetto estetico, anzi antiestetico, è quello delle conseguenze che di questo fatto paga il traffico veicolare, che viene parzialmente intralciato da questa strozzatura e che soffre, soprattutto nelle ore di maggiore intensità.

Della questione si è occupato il consigliere comunale, Sandro Russo, che nel corso dell’ultima seduta consiliare ha presentato un’interrogazione al sindaco Alberto Arcidiacono, chiedendo chiarezza.

“Ritengo che l’amministrazione comunale – ha detto Russo a Monreale News – debba fare sapere ai cittadini per quale motivo si è determinata questa situazione e soprattutto quali provvedimenti intende adottare per risolverla, atteso che questo cantiere è di evidente nocumento al traffico cittadino, oltre che uno schiaffo al decoro del nostro centro storico”.