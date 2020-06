Linee guida per la scuola, ieri manifestazione di protesta: presente anche Monreale

Si è svolta a Palermo a piazza Politeama, organizzata dal comitato "Priorità alla Scuola"

MONREALE, 26 giugno – Non sono tardate ad arrivare le prime reazioni dal mondo della scuola dopo che sono state messe a punto dal ministero dell’Istruzione le linee guida sulle modalità di ritorno a scuola nel mese di settembre.

I punti più dibattuti della bozza del piano scuola 2020-2021 sono diversi, dalla previsione di una frequenza scolastica a turni differenziati, alla possibilità di modulare gruppi di alunni provenienti anche da classi diverse o da diversi anni di corso, per giungere all'ipotesi di alternanza tra didattica in presenza e a distanza e all’eventuale coinvolgimento di personale educativo responsabile di attività integrative o alternative alla didattica in sinergia con il terzo settore.

Tutte scelte che al di là delle specifiche modalità di attuazione avranno effetti sulla continuità didattica e, per queste ragioni, il comitato di “Priorità alla Scuola” ha dato vita ad una manifestazione cui hanno preso parte genitori, studenti e insegnanti e che ha avuto luogo anche a Palermo, ieri pomeriggio, in Piazza Politeama.

L’evento è nato quindi per chiedere a gran voce la riapertura in presenza e in sicurezza di tutte le scuole e manifestare la mancata condivisione delle linee guida inserite nel piano di rientro a scuola elaborato dal ministero.

La manifestazione realizzata a Palermo è stata organizzata con i Cobas, nell'ambito dell'iniziativa nazionale cui hanno aderito varie organizzazioni e che ha coinvolto più di 50 città italiane.

A Palermo, tra gli altri, hanno partecipato alla manifestazione anche alcuni docenti delle scuole di Monreale.