Scuola, al via le operazioni per la ripartenza

Assegnate le risorse alle scuole siciliane per l'avvio del nuovo anno scolastico

MONREALE, 2 luglio – Dopo l'emanazione delle linee guida per l'avvio del nuovo anno scolastico adottate con decreto del ministro dell'Istruzione dello scorso 26 giugno, il ministero ha proceduto ad assegnare nei giorni scorsi specifici finanziamenti per le scuole in vista degli interventi propedeutici alla ripartenza.

Le risorse finanziarie stanziate dal governo centrale grazie al cosiddetto ''decreto rilancio'', infatti, serviranno a permettere alle scuole di adottare tutte le misure per la riapertura in sicurezza a settembre.

Innanzitutto sarà necessario garantire il distanziamento tra gli studenti in aula, fissato dalle linee guida in almeno 1 metro "da bocca a bocca" degli alunni, con la conseguente necessità di revisione degli spazi scolastici a disposizione.

Al fine di assicurare poi il rispetto delle misure di igiene, le scuole dovranno prevedere l'acquisto del materiale igienico-sanitario necessario. La verifica dell'adeguatezza degli spazi fisici per sostenere lo svolgimento delle attività didattiche, in relazione alle misure di sicurezza stabilite, sarà sicuramente l'elemento più importante da valutare per le scuole in base al quale attuare eventuali interventi di edilizia leggera o l'acquisto di banchi singoli ma anche la previsione, ove necessario, di maggiore personale docente ed ATA.

Il ministero dell'Istruzione ha così assegnato per le scuole siciliane ben 31.471.433 euro per l'adozione delle misure necessarie per la ripresa dell'attività didattica a settembre in presenza e in sicurezza.

Le istituzioni scolastiche dovranno pertanto rispondere entro il 7 luglio ad un'indagine conoscitiva avviata dall'ufficio scolastico regionale per individuare le necessità in relazione a spazi, arredi e risorse di organico docenti ed ATA per garantire alla riapertura il pieno rispetto delle misure di tutela previste.