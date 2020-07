Assistenza igienico-personale, Caputo: ''Problema gravissimo che va immediatamente risolto''

Il parlamentare regionale nei prossimi giorni incontrerà l’assessore ai Servizi Sociali, Antonio Scavone

MONREALE, 3 luglio -Ho prontamente raccolto la forte preoccupazione del dirigente scolastico, Patrizia Roccamatisi e ho chiesto un incontro con l'assessore regionale alla Famiglia Antonio Scavone e la convocazione della commissione parlamentare con delega ai Servizi Sociali e alla Famiglia. Si tratta di un problema gravissimo e attuale che va immediatamente risolto".

È quanto ha dichiarato il deputato regionale di Forza Italia e componente la commissione parlamentare Attività Produttive Mario Caputo che dopo avere incontrato una delegazione di genitori fortemente preoccupati per il futuro scolastico dei loro figli ha immediatamente contattato l'assessore Scavone e il presidente della commissione Affari Sociali Luca Sammartino. "Mi rendo conto che si tratta di un problema che parte dal Governo nazionale - ha affermato Mario Caputo - ma è certo che la Regione non può non affrontare e risolvere il grave problema che rischia alla apertura delle scuole di non potete assicurare un servizio fondamentale per gli studenti.

Ho avuto assicurazioni da parte dell’assessore alla Famiglia Antonio Scavone che si attiverà per garantire la prosecuzione del servizio con personale specializzato ricorrendo a dei vauchers che possono essere utilizzati per garantire il servizio e i livelli occupazionali. La prossima settimana, infatti, lo incontrerò con una delegazione di dirigenti scolastici e con la presenza di un rappresentante di famiglie che vivono il timore di perdere un servizio assistenziale fondamentale. E in tal senso lo ringrazio per la immediata disponibilità. Intanto - conclude Caputo -attendo la convocazione della commissione parlamentare per valutare le iniziative legislative da adottate per assicurare la prosecuzione del servizio scolastico”.