Condono edilizio, via al progetto del Comune per definire le istanze

Giacopelli (Cisl FP): “Una iniziativa che noi della Cisl sollecitiamo da anni”

MONREALE, 3 luglio - È notorio che nel vastissimo territorio comunale di Monreale il fenomeno dell’abusivismo edilizio ha avuto negli anni passati una particolare rilevanza ed una estesa diffusione: per avere un’idea precisa al riguardo, basterebbe tenere presente che fra il 1985 e il 2003 sono state presentate circa 11 mila domande di condono, molte delle quali non sono state ancora definite.

“Sono ormai diversi anni che la nostra organizzazione sindacale sollecita le amministrazioni che si sono alternate alla guida della città ad attuare un progetto finalizzato da far svolgere al personale interno per la definizione delle istanze inesitate - dichiara il segretario aziendale della Cisl-Funzione Pubblica, Nicola Giacopelli - tenendo conto che ciò non comporterebbe alcun onere finanziario a carico del bilancio dell’ente. Va considerato, anzi, che la chiusura di un significativo numero di pratiche di condono porterebbe incassi non trascurabili nelle asfittiche casse comunali: ma le nostre sollecitazioni sono sempre rimaste incomprensibilmente inascoltate”.

La situazione, tuttavia, adesso sta per cambiare. Questa mattina, infatti, è stato raggiunto l’accordo fra l’amministrazione comunale ed i rappresentanti sindacali per avviare il progetto finalizzato che da tempo la Cisl propone di realizzare: “Siamo particolarmente soddisfatti del risultato finalmente raggiunto - afferma Giacopelli - e riteniamo doveroso evidenziare che è stato possibile ottenerlo grazie anche alla tenace determinazione dell’assessore Rosanna Giannetto, che con convinzione ha sostenuto e caldeggiato l’iniziativa da noi proposta”.

Va ricordato che a seguito del primo condono, risalente a ben 35 anni fa, le domande di condono edilizio presentate al Comune sono state poco più di 6.700, alle quali si sono in seguito aggiunte quelle consentite dalle successive normative del 1994 (2.800) e del 2003 (1.300).