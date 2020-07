Trasporto scolastico, al via le domande per rinnovi e rimborsi

Le relative istanze potranno essere presentate dal 15 luglio al 31 agosto 2020

MONREALE, 9 luglio – Con l'approssimarsi del nuovo anno scolastico il Comune di Monreale mette in moto i procedimenti legati al servizio di trasporto scolastico per gli studenti pendolari a cura del settore pubblica istruzione della competente area comunale.

In particolare, le istanze potranno essere presentate dagli utenti per la richiesta di rimborso per il rinnovo degli abbonamenti per l'anno scolastico 2020/21 e per le spese sostenute nell'anno scolastico appena trascorso.

Per quanto riguarda le istanze relative agli abbonamenti per il servizio pubblico di linea, per i mesi di ottobre/maggio 2020/2021, queste ultime dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 agosto 2020, come ultima scadenza.

Le richieste di rimborso degli abbonamenti o dei biglietti, pagati anticipatamente dagli utenti nell'anno scolastico 2019/2020, dovranno invece essere presentate, allegando i tagliandi degli abbonamenti e l'autocertificazione della frequenza scolastica dello studente, per almeno 15 giorni mensili, entro il 31 agosto 2020, al fine di ottenere il rimborso nella misura dell'80%.

Sarà inoltre possibile presentare richiesta per usufruire del servizio scuolabus per il nuovo anno scolastico sempre dal 15 luglio al 31 agosto 2020, per cui è richiesta la compartecipazione degli utenti nella misura di 10 euro mensili per i nuclei familiari con un figlio e di 5 euro in presenza di due figli.

Nel caso di richieste per minori disabili, invece, sarà necessario allegare alla domanda la certificazione medica ad uso scolastico e l'autorizzazione sarà concessa limitatamente ai posti disponibili e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.