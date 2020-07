Casette dell'acqua in arrivo anche a Monreale

Lo ha stabilito la giunta municipale con atto di indirizzo

MONREALE, 11 luglio – Nell'ambito dell'assegnazione ai Comuni, nel quadriennio 2020-2024, di contributi per investimenti destinati a opere in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, anche Monreale ha ricevuto dal ministero dell'Interno le quote spettanti per il 2020.

Così come disposto dalla legge di bilancio per il 2020, infatti, al Comune di Monreale è stato attribuito un contributo statale pari a 130.000 euro per ciascuna annualità da impiegare quindi per la realizzazione di opere pubbliche.

Considerato che l'utilizzo di tali contributi può interessare la realizzazione di interventi che mirino allo sviluppo territoriale sostenibile, la giunta municipale ha stabilito di destinare la quota spettante a Monreale per l'anno in corso alla realizzazione di 5 ''casette dell'acqua''.

Si è scelto così di intervenire in un settore nel quale occorre favorire atteggiamenti attivi che riducano sempre più l'impatto sull'ambiente e ciò anche attraverso la gestione sostenibile dell'acqua quale primaria risorsa naturale.

E' stato così formulato apposito atto di indirizzo con cui è stato demandato al dirigente del settore comunale competente di procedere agli adempimenti consequenziali.