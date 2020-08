Via Florio, randagi terrorizzano pedoni e motociclisti

Da giorni i meticci si aggirano nella zona. I passanti: “ Pericoloso girare in moto, intervenga l ’ amministrazione ”

MONREALE, 11 agosto – Preoccupa la presenza dei randagi in via Ignazio Florio, strada che delimita, insieme alla via Biagio Giordano, l’area del parcheggio e della caserma dei carabinieri. Da diversi giorni, i due cani, si aggirano nella zona, appostandosi al centro della carreggiata durante le ore notturne, inseguendo i passanti.

A piedi, in bici, in moto o in auto: per i due meticci non v’è differenza. Chiunque si appresti a passare, durante le ore notturne, in prossimità dell’isola spartitraffico inscritta tra le vie sopracitate, dovrà correre più veloce possibile se vorrà scongiurare l’attacco dei randagi. L’esperienza, vissuta dal sottoscritto intorno alle 22:30 di ieri sera, ha riscontrato una certa vivacità nei due animali, entrambi di grossa taglia. Il meticcio nero di colore, appare abbastanza robusto e in buona salute e quindi più pericoloso, a differenza di quello col pelo chiaro – trasandato – ma capace comunque di correre e, quindi, di azzannare.

“È diventato pericoloso passare da qui con lo scooter – affermano alcuni passanti –. L’altro giorno abbiamo rischiato di cadere a terra e di essere sbranati. Abbiamo allertato i carabinieri dopo questa vicenda, ma loro hanno le mani legate in materia. Speriamo che l’amministrazione possa intervenire al più presto”. Appello di speranza, tuttavia, che condividiamo in toto, considerando che la strada, in alcuni giorni, risulta alquanto trafficata in seguito ai mercati settimanali lungo l’adiacente strada Ferrata. Frattanto, nell’attesa che il problema venga risolto, si consiglia massima allerta per coloro i quali decideranno di percorrere la via, con un qualsivoglia mezzo, tenendo alzati i finestrini – io l’ho fatto in tempo – se vi sposterete attraverso una vettura, augurandovi un “in bocca al lupo” – sempre meglio che in bocca al cane – in caso di veicolo differente.